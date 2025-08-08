المركزية - استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة رئيس تحرير جريدة الانباء الالكترونية صلاح تقي الدين موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور نقيب المحررين جوزف القصيفي.

ونقل تقي الدين إلى غبطة البطريرك تحيات جنبلاط وسلّمه سجلاً لمراسلات بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك بين العامين 1874 و1875 كان قد حصل عليه من أحد المواطنين الذي احتفظ به منذ الحرب الأهلية السيئة الذكر حرصاً منه على عدم العبث به .

واشار تقي الدين بعد اللقاء الى ان هذه المبادرة لقيت التقدير من غبطة البطريرك الذي نقل تحياته وصلاته إلى جنبلاط مثمنا جهوده للمحافظة على السلم الأهلي .