المركزية - استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي صباح اليوم في المقر البطريركي في الربوة وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار وبحث معه شؤونا وطنية.

وقال الحجار بعد اللقاء: "أردنا في هذه الصبيحة المباركة وفي هذا الطقس الجميل أن نزور غبطته لأخذ البركة والطاقة الإيجابية. وخلال تبادل الأحاديث، لاحظنا مدى تضحية غبطته وصلواته من أجل نهوض البلد بعد الأزمات التي مر بها".

اضاف: "الأمل كبير عند الجميع بأن بعد انتخاب فخامة رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة سينهض البلد مجددا والأمور ستتجه نحو الافضل".

وتابع: "وضعت غبطته في جو التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستنطلق الأحد المقبل في جبل لبنان ولاحقا في المناطق الأخرى وهذا استحقاق مهم جدا لتجديد العمل البلدي لإيصال صوت الناس عبر المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة وهذا يعيد وضع البلد على السكة السليمة بإجراء الاستحقاقات الدستورية كلها في مواعيدها وباحترام القوانين وأن شاء الله بجهود قائد السفينة، فخامة الرئيس وبصلوات الطيبين والمحبين يعود البلد أفضل مما كان مع مزيد من الازدهار والنجاح والامان والسلام لكل اللبنانيين".