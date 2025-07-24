أفاد مكتب الإعلام في البطريركة المارونية بأنّه تم التداول عبر بعض صفحات الإعلام والتواصل عن حالة صحية دقيقة ألمّت بالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي وهذا ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وقال في بيان اليوم الخميس: "إننا وإذ نشكر غيرة واندفاع ومحبة الجميع، نفيد أن وضع البطريرك مستقر والحالة التي استدعت نقله إلى المستشفى ما هي إلا تلبّك بسيط في الإمعاء بسبب تقلّبات الطقس بين الساحل والجبل".

وتابع: "الفحوصات والعلاج ما هما إلا ضروريان لمتابعة الحالة المذكورة، من دون زيادة أو نقصان".

وكانت معلومات تحدّثت عن تعرّض البطريرك الماروني لوعكة صحية بسيطة، وفق ما أفادت وكالة "المركزية" اليوم الخميس.

ونُقل الراعي على إثر العارض الصحي إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج.

وكان الراعي قد خضع قبل أشهر لعملية جراحية بعد أن وقع خلال ترؤسه قداس عيد الفصح في بكركي بحضور رئيس الجمهورية جوزف عون وعقيلته نعمت عون.