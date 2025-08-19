أكد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب إسرائيل من لبنان سيسهل نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن هناك إجماعا لبنانيا حاسما على تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، وأن قرار الحكومة اللبنانية واضح بحصر كل سلاح غير قانوني.

حزب الله يلوح بحرب أهلية.. "لا حياة بلبنان إذا واجهتنا الحكومة"



وقال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، "كلام الأمين العام لحزب الله مزايدة ولا وجود لحرب أهلية"، مشيرا إلى أن المطلوب من حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية.

كما تابع "المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران"، مبيناً أن حزب الله كان مخترقا داخليا وجرد المقاومة من مفهومها الحقيقي، حسب تعبيره.

كذلك، وجه الراعي رسالة إلى الحزب اللبناني قائلاً "رسالتي إلى حزب الله.. أعلن ولاءك النهائي للبنان".

ووصف الراعي تدخل إيران في الشأن اللبناني بأنه "سافر"، وقال: "أبناء الطائفة الشيعية سئموا الحرب ويريدون العيش بسلام".

كما تحدث البطريرك الماروني عن تلقية دعوة من طهران، لكنه أوضح أن الأوضاع الحالية لا تسمح بالزيارة.

" الجيش يحمي اللبنانيين دون تمييز"

إلى ذلك، طالب بشارة الراعي، الأمم المتحدة بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، وقال "لا أحد يريد الحرب".

وبين في حديثه، للعربية/الحدث" أن العيش المشترك هو ما يميز لبنان ومنصوص عليه في الدستور.

كما قال "على حزب الله الاقتناع بأن الجيش يحمي اللبنانيين دون تمييز".

وحول حرب غزة، قال الراعي إن حرب إسناد غزة التي بدأها حزب الله أتت بالخراب على أبناء لبنان.

كما أردف "لا مانع من السلام مع إسرائيل مستقبلا عندما تكون الظروف مناسبة".