أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من بكركي الى أن العمل البشري يمكن أن يصبح تقدمة مقدسة، لافتًا الى أن العلاقات العائلية مدعوة الى أن تتأله بالمحبة الالهية وهذه الرسالة مازالت ملحة لغاية اليوم لاسيما في المجتمع اللبناني المتألم من أزمات اقتصادية واجتماعية واخلاقية .

وتابع: " أيها المربون والاطباء والاباء والامهات يدعوكم الله الى القداسة من خلال مهنتكم وعلاقاتكم لبنان بحاجة الى مسيحيين ثابتين مشرقين احرار متجذرين في الايمان، لبنان بحاجة الى علمانيين قديسين فاعلين متغذين من الاسرار والصلاة، فلنصلي لكي يمنح الله لبنان مسيحيين قديسين هنا والآن لا ينتظرون ظروفا مثالية بل يلتزمون القداسة في العمل والصلاة والخدمة والمحبة والفرح والرجاء".