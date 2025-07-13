Jul 13, 2025 10:44 AMClock
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البطريرك الراعي في عظة الاحد من الديمان: في خضم ما نعيشه من ازمات وضغوطات اقتصادية واجتماعية تحاصر العائلة في لبنان تبقى العائلة النواة الصامدة والمدرسة الاولى الطبيعية واول مجتمع في الارض

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