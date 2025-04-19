Apr 19, 2025 9:50 AMClock
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البطريرك الراعي في رسالة عيد الفصح: كفى حروباً وتصنيع أسلحة وكفى متاجرة بها فالعالم بحاجة إلى خبز لا إلى سلاح ولتتوقّف عمليات الإجهاض وقتل الأبرياء ولتُفتح أيادي القادرين لتملأ الأيادي الفارغة

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