Apr 6, 2025 10:57 AMClock
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البطريرك الراعي: حتى السبيعينات كانت التعددية والفدرالية والمركزية مفردات غريبة عن قاموسنا السياسي والدستوري والمطلوب ان تتنازل الطوائف للدولة لا الدولة للطوائف

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