Jun 30, 2025 2:15 PMClock
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البطريرك الراعي إنتقل إلى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان لتمضية فصل الصيف

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