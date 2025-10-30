المركزية - وجّهت عضو تكتل "لبنان القوي" ووزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى بستاني الخوري، سلسلة تغريدات عبر منصة "إكس"، ردّت فيها على تصريح وزير الطاقة والمياه جوزيف صدي حول كلفة دعم الكهرباء في لبنان.

وقالت بستاني: "وزير الطاقة جو الصدي طلع معو إنو الـ23 مليار يللي اندفعوا لدعم سعر الكهربا هنّي هدر، وكانوا أمّنوا كهربا لدول الشرق الأوسط".

وأضافت: "معالي الوزير، فهمنا إنو بالكتلة عندكن مشكلة بالعدّ والحسابات، بس كنّا متأملين إنو وزير تكنوقراط متلك عالقليلة يدقّق بالأرقام قبل ما ينجرّ عالشعبوية".

وتابعت بستاني: "بنصحك تاخد جدول وزارة المالية يللي عطيتو لزميلك الحاصباني، واللي بيبيّن إنو كهرباء لبنان أخذت مساهمات من الدولة بين سنة 1994 و2000، ومن 2000 حتى 2021 أخدت السلف يلي عم تحكي عنن بقيمة 22.7 مليار دولار، وكلّو لتغطية كلفة دعم تسعيرة الكهربا".

وختمت بستاني قائلة: "بعد 9 أشهر من استلامك وزارة الطاقة، ما في حجة إنو بعد ما خبروك هالشي، وإلا في مشكلة بالعدّ. معاليك، يلي وعد الناس بتخفيض سعر الصرف وبالكهرباء 24/24 خلال 6 أشهر، أكيد رح يضوّي الشرق الأوسط كله وبـ6 أشهر كمان؟ فرجينا بالأول الخطة على مستوى لبنان، وبعدين الله يوفقك بالشرق الأوسط".