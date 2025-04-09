المركزية - عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء وقال البستاني بعد الجلسة :

"اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم ، وكان الموضوع للاستماع إلى الوزير السابق جورج بوشكيان بشبهات فساد بوزارة الصناعة وكان نقاشنا مهما جدا ،وتمحور في الشق الاول على الشكل، والوزير السابق هو زميل لنا في المجلس"، مشيرا الى ان" واجبات لجنة الاقتصاد هي عندما تسمع او تتلقى شبهات او اتهامات فساد ان تتحرى عن الموضوع، فنية اللجنة ان نسأله ونستوضح منه ، واللجنة ليست محكمة، وليس لها تاثير قضائي، وبعدما نستمع إلى الأجوبة من الوزير السابق نقرر إذا كان هناك لزوم ان نؤلف لجنة تقصي حقائق او ندعي بموجب اخبار كما فعلنا".

اضاف:"في السابق لم نصل إلى هذه النتيجة لانه حصل اخذ وعطاء بالموضوع واؤكد للجميع انه لا يوجد اي ضغط او تاثير سياسي من اي جهة وكله في اطار نقاش ديموقراطي صحي وابدى كل عضو من اعضاء اللجنة رأيه وكان لي الشرف ان استمع لهم ونتوصل الى النتيجة التالية: ان ننتظر قرار القضاء واذا لدينا اي معلومات تفيد القضاء نبلغه فيها مباشرة ، ان نعقد جلسة ونستوضح من الوزير بوشكيان لاعطائنا الأجوبة .

وختم شاكرا الوزير بوشكيان لحضوره الإيجابي وقررنا متابعة الموضوع".