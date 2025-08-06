المركزية - عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد عامر البساط ووزير الطاقة جو صدي، والنواب أعضاء اللجنة.

وقال البستاني بعد الجلسة: إن "اللجنة ناقشت ملف المولدات الخاصة، وشكرت حضور وزيري الطاقة والاقتصاد وتمنت ايضا حضور وزارة البيئة"، مشددًا على "صعوبة هذه الأزمة وضرورة الوصول إلى حل"، مشيرا الى "وجود لجنة يعمل من خلالها وزير الاقتصاد ونحن سنشاركه في نتائجها".

وأكد البستاني أن "قانون حماية المستهلك سيُقر قريبًا في اللجان النيابية المشتركة، تمهيدًا لإحالته على الهيئة العامة، بالتوازي مع قانون المنافسة العامة"، مشيرًا إلى أنّ لجنة الاقتصاد كانت من أبرز الداعمين لهذين المشروعين".



كما تطرق إلى موضوع تسعيرة المولدات، مؤكّدًا أن "مفتشي وزارة الاقتصاد سيكثفون جولاتهم لمراقبة الالتزام بتركيب الفيلتر، واعتماد العدادات، ودفع الضرائب المستحقة"، مشددًا على أن "الدولة فوق الجميع".

وختم البستاني بتأكيد "ضرورة تأمين الحماية السياسية والأمنية والمالية لتنفيذ هذه الخطط"، داعيًا الإعلام إلى مواكبة هذا المسار ودعمه"، ومطالبًا "بمنح أصحاب المولدات الوقت الكافي للالتزام بالقوانين".

