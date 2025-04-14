أكد وزير الاقتصاد، عامر البساط، اليوم الإثنين، أنه واثق أن المشرعين سيمررون قانون سرية البنوك خلال أسابيع قليلة.

وأضاف البساط، في حديثٍ لـ"بلومبرغ"، "حماية حقوق المودعين تتطلب وقتاً مع العمل على هياكل مختلفة".

وتابع، "تحقيق الاستقرار الاقتصادي صعب بدون حصر السلاح في يد الدولة".

في سياق آخر، كان قد أشار البساط، يوم السبت، قبيل جلسة مجلس الوزراء، إلى أن "صندوق النقد يدرك أن مشروع قانون إصلاح المصارف يتطلب وقتًا وبحثًا سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا وهو واقعي".

وكان قد التقى البساط، يوم الخميس في مكتبه، بالمستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان جاك دو لا جوجي، حيث تمحور الحديث على أربع مواضيع:

نقاشات صندوق النقد والإصلاحات المصرفية

توقيت المؤتمرات الدولية للدول المانحة والمستثمرين

المساعدات التقنية التي ستقدمها فرنسا للبنان.