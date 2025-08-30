كرّمت مؤسّسة "أرض المبدعين" في احتفاليّة بعنوان "قيامة لبنان" أقامتها في مركز لقاء - الربوة، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، "مؤسّسات وأفرادا شكلوا بانجازاتهم وتضحياتهم ركائز رئيسيّة في صمود لبنان وقيامته"، وهم: Moulin d'or، Faqra Catering، بسام فتوح، لارا حافظ، سعيد الماروق، ندي حكيم، بسام شليطا، وسام فتوح، جويل رعيش، في حضور حشد من الوجوه الفنية، الفكرية، الثقافية، الإحتماعية، رجال أعمال ورؤساء البلديات وأهل صحافة واعلام.

بكاسيني

إفتتح الاحتفال الذي قدمه الإعلامي ماجد بوهدير والإعلامية مارغريتا زريق بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش اللبناني وبعده النشيد الوطني اللبناني، ثم أطلق مؤسس "أرض المبدعين" كمال بكاسيني احتفالية "قيامة لبنان" مرحّباً بالحضور، حيث شدد على أن "لبنان هو أرض الجبابرة والأبطال وعاشقي الإبداع".

وقال: "يشرّفنا اليوم أن نكرّم نخبة من المبدعين، طيور هذا الوطن التي حلّقت بإنجازاتها حتى حدود النجوم. ولولا صمود شعبنا المبدع وتمسّكه بأرضه، لما بقينا، ولا صمدنا، ولا بدأنا نعد لقيامة هذا الوطن. لبنان وُجد ليكبر، لا ليصغُر، لبنان رسالة للعالم بأسره. هذا وطن لا يموت، وإن جُرِح، ينهض أبناؤه ليداووا جراحه، فيعود أقوى مما كان. لم ينجح هؤلاء المبدعون في لبنان فحسب، بل تجاوزوا الحدود، وتقدّموا إلى مواقع الصدارة عالميًا".

أضاف بكاسيني: "نحن في أرض المبدعين ماضون في مشروعنا الذي وعدنا به اللبنانيين جميعا"، وفي مختلف المناطق، لأنّ مشروعنا الأساسي كان وسيبقى خلق بيئة حاضنة لأبنائنا، نكون لهم فيها سنداً، عبر تنمية قدراتهم ومواهبهم وتمكينهم من تحقيق أحلامهم".

وتابع: "بات من الضروري أن يعرف اللبنانيون أن القضية الوحيدة التي يجب أن يحملوها ويقاتلوا من أجلها بكل شراسة هي قضية أولادهم. لقد حان الوقت لقتل الموت واليأس، لنحب الحياة ونحب النجاح، ولنفتخر بأنفسنا لأننا لبنانيون. أنتم الأمل وأنتم المستقبل، الشعب اللبناني متكل عليكم؛ بيدكم قيامة لبنان".

وزير الاقتصاد

بدوره، قال الدكتور البساط: "اسمحوا لي أولًا أن أعربَ عن اعتزازي، في موقعي كوزيرٍ للاقتصادِ والتجارةِ، أن أكونَ حاضرًا اليومَ في احتفاليةِ قيامةِ لبنانَ، التي تنظّمُها جمعيةُ أرضِ المبدعينَ. وجودي بينكم اليومَ، في هذه المناسبةِ التي تحتفي برجالاتٍ ونساءٍ الاقتصادِ اللبنانيِّ، وبالمبدعينَ الذين أثبتوا أن القطاعَ الخاصَّ، وفي قلبهِ القطاعاتُ الإبداعيةُ، هو الحصنُ الحقيقيُّ للبنانَ، وهو السندُ الذي حفظَ دورةَ الحياةِ الاقتصاديةِ حين تعثّرت الدولةُ، واهتزّت مؤسساتُها".

أضاف: "لقد مرَّ وطنُنا خلالَ السنواتِ الماضيةِ بواحدةٍ من أعقدِ الأزماتِ الاقتصاديةِ في تاريخِهِ. لكن، وبرغمِ كلِّ الظروفِ القاسيةِ، أثبت القطاعُ الخاصُّ — صناعيّوه، تجّارُه، مزارعوه، روّادُ أعمالِهِ، مؤسساتُه الماليةُ والخدماتيةُ، وإلى جانبهم صناعاتُنا الإبداعيةُ من تصميمٍ وفنونٍ وإعلامٍ وموسيقى — أنّه العمودُ الفقريُّ للبنانَ. لم يستسلمْ، بل قاومَ بالعملِ والإنتاجِ، وحمى لقمةَ العيشِ وفرصَ العملِ، وكان بحقٍّ الدرعَ الواقيَ للاقتصادِ الوطنيِّ".

وقال: "إنّ قصةَ الاقتصادِ اللبنانيِّ ليست قصةَ انهيارٍ فحسب، بل قصةَ صمودٍ وإبداعٍ. وما يجمعُنا اليومَ هو تكريمُ هذه القدرةِ على التجدّدِ، وهذه الروحِ الرياديةِ التي لطالما ميّزت لبنانَ. فالقطاعُ الخاصُّ هو الذي سيعيدُ تحريكَ العجلةِ، وهو الذي سيقودُ مرحلةَ النهوضِ المقبلةِ. وهنا يبرزُ "اقتصادُ الإبداعِ" — في التصميمِ، والموضةِ، وصناعةِ الأفلامِ، والإعلامِ، والموسيقى — كأحد أسرارِ تميّزِنا. فهو ليس ترفاً ثقافيّاً، بل مصدرُ قوةٍ اقتصاديةٍ حقيقيةٍ قادرةٍ على خلقِ فرصٍ، وإضافةِ قيمةٍ، ومنحِ لبنانَ موقعًا فريدًا بين الأمم".

وأردف: "إنّ واجبَ الدولةِ اليومَ ليس أن تحلَّ مكانَ القطاعِ الخاصِّ، بل أن تكونَ شريكًا داعمًا له: بتوفيرِ بيئةِ أعمالٍ سليمةٍ وشفافةٍ، بتأمينِ بنى تحتيةٍ أساسيةٍ، بتسهيلِ الإجراءاتِ وتخفيفِ الأعباءِ، وبتطبيقِ القوانينِ على الجميعِ بلا استثناءٍ"، مشيراً إلى أنّ الدولة والقطاع الخاصّ ليسا خصمَينِ، بل ركنانِ متكاملانِ. والدورُ الأساسيُّ للحكومةِ هو تمكينُ القطاعِ الخاصِّ من إطلاقِ طاقاتِهِ الاستثماريةِ والإنتاجيةِ، وفي مقدّمتها الطاقاتُ الإبداعيةُ التي يمكنُ أن تُولِّدَ قيمةً مضافةً وفرصَ عملٍ ونموًّا سريعًا".

وشدّد البساط على أنّ "لبنان غنيٌّ بمقوّماتِهِ البشريةِ وبانتشارِهِ الاغترابيِّ، لكنَّ محرّكَ هذا الغنى هو أنتم: روّادُ الأعمالِ، الصناعيونَ، المبدعونَ، والمستثمرونَ. وأنتم اليومَ لستم فقط صمّامَ الأمانِ الاقتصاديَّ، بل شركاءُ أساسيونَ في صياغةِ مستقبلِ بلدِنا. أنتم حميتم لبنانَ واقتصادَه في أسوأِ حالاتِهِ وأحسنِها".

وختم: "فلنعتبرْ أنَّ تكريمَكم اليومَ ليس محطةً رمزيةً فقط، بل رسالةً واضحةً: أنَّ لبنانَ لا ينهضُ إلا بكم، ولا يستعيدُ مكانتَه إلا من خلالِكم، وبفضل ما تتميزونَ به من إبداعٍ يُشكّلُ علامةً فارقةً لهويتِنا الاقتصادية"، مهنّئاً كلَّ المكرّمينَ، ومتمنّياً أن "يكونَ هذا اللقاءُ خطوةً جديدةً على طريقِ بناءِ اقتصادٍ منتجٍ، عصريٍّ، ومزدهرٍ — اقتصادٍ يعتمدُ على الإبداعِ بقدر ما يعتمدُ على الإنتاجِ التقليديِّ".

دروع للمكرمين

بعدها تم التكريم، وسلمت الدروع الى: Moulin d'or، Faqra Catering، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح، مديرة التسويق في كازينو لبنان لارا حافظ، خبير التجميل ومؤسس علامة "Bassam Fattouh cosmetics"، بسام فتوح، المخرج سعيد الماروق، البروفسور الجراح المختص بزراعة الأعضاء في المملكة المتحدة وأيضا الموسيقي(عازف الكلارينيت) والنحات العالمي، ندي حكيم، المايسترو العالمي والموسيقي بسام شليطا، والرائدة في فن الاعلان والناشطة الإجتماعية جويل رعيش.

ثمّ ألقى المكرّمون كلمة شكر لوزير الإقتصاد و"أرض المبدعي وتلى الاحتفال كوكتيل أقيم في المناسبة.

وتخلّلت الحفل مجموعة من اللوحات الفنية مع المايسترو العالمي بسام شليطا والأستاذ ندي حكيم والفنانة ماريا عازار.