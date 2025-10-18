Oct 18, 2025 3:24 PMClock
البساط: الخروج من التعثّر هدف أساسي لنا وعلاقتنا مع البنك الدولي ممتازة وحصلنا على قروض كبيرة منه ولكن مقاربتنا لا تقوم على القروض والدين التي "جرّبناها بالسابق وما مشيت" إنما على الاستثمار

