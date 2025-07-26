استقبل النائب عبد الرحمن البزري وفدًا قيادياً من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" برئاسة مسؤول الجبهة في لبنان يوسف أحمد، وضمّ الوفد أعضاء القيادة: تيسير عماد، فؤاد عثمان، وأحمد خطار، بحضور كامل شريتح.

وكان بحث في الأوضاع الفلسطينية العامة والتطورات الميدانية في قطاع غزة، إضافة إلى واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة.

وأكد الطرفان "أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني، وضرورة توحيد المواقف لمواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها الفلسطينيون في الداخل والخارج".

وأكد البزري ثبات موقفه الداعم للحقوق الفلسطينية، ورفضه لسياسات الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير والحصار التي تمارس بحق أهل غزة ورفضه لسياسات القضم والضم التي يُمارسها العدو في الضفة الغربية، وكان آخرها قرار الكنيست الصهيوني الخطير.