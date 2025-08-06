المركزية - استقبل النائب عبد الرحمن البزري، القائد الجديد لمنطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد أحمد أبو ضاهر، يرافقه آمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد طوني نهرا، وقائد سرية صيدا الإقليمية الجديد العقيد وسام باز، وذلك في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمهم مهامهم الجديدة. وقد حضر اللقاء وائل بساط، ماجد حمتو، وكامل شريتح.

وتخلل الاجتماع بحث في الأوضاع الأمنية في مدينة صيدا ومنطقة الجنوب بشكل عام، حيث شدد المجتمعون على أهمية التعاون بين القوى الأمنية والمجتمع المحلي لضمان الاستقرار وتعزيز الأمن.