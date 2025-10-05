أكد النائب عبد الرحمن البزري أنّ لبنان بحاجة إلى "إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها"، مشيراً إلى أنّ "رئيس الحكومة يمتلك الإصرار الكافي لتطبيق القانون".

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، رأى البزري في حديث خاص لـmtv أنّ "ما جرى في غزة قد يفتح الباب أمام انفراجات في المنطقة مع دخول أطراف عربية جديدة على خطّ المعالجات، لكنه حذّر في المقابل من أنّ "العدو الإسرائيلي قد يتجه نحو لبنان بعد انتهاء عدوانه على غزة".

وشدّد البزري على أنّ "لا أحد يملك القدرة على تعطيل الانتخابات النيابية"، لافتاً إلى أنّ "لبنان التزم بالورقة الأميركية، داعياً الحكومة إلى متابعة ما أنجزه الجيش في هذا الإطار.