المركزية - زار النائب عبد الرحمن البزري وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، وتم البحث في الأوضاع العامة التي تمرّ بها البلاد، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بمدينة صيدا ومنطقتها.

كما تم التطرق إلى الأوضاع الأمنية والمعيشية في صيدا ومنطقتها، والبحث في آليات دعم وتفعيل العمل البلدي، في ظل انتخاب مجلس بلدي واتحاد بلديات جديدين، بما يسهم في تعزيز الأداء البلدي وتلبية حاجات المواطنين.

وأكد البزري "أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والبلديات لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المحلية المنشودة وضبط الأداء ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية"، مشددا على "ضرورة إزالة المعوّقات الإدارية التي قد تعرقل انطلاقة العمل البلدي في هذه المرحلة".