المركزية - نوّه النائب عبد الرحمن البزري "بتجانس المواقف الرسمية ازاء الحرب القائمة والتي تعبّر عن الرغبة اللبنانية بالحفاظ على الاستقرار وعدم الانجرار نحو الدخول في أتون التطورات الخطيرة في المنطقة".

ورأى في حديث الى "صوت كل لبنان"، أنّ "وحدة الموقف لدى رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب تشكل ضمانة بأن لبنان سيكون بمنأى من التصعيد الراهن".

وبالنسبة الى الخطر الإشعاعي في حال حدوث انفجار نووي، طمأن البزري الى أن "لبنان بمنأى الى حد ما من هذا الخطر نظرا للبعد الجغرافي للمناطق النووية التي يمكن استهدافها".

وفي ما يتعلق بمخاوف من انقطاع الأدوية المستعصية في حال طالت الحرب وتطورت، لفت الى أن "لبنان يستورد عددا كبيرا من هذه الأدوية، لكنّه كان اعتمد سابقا خطة تحفظ الأمن الصحي، ولكن علينا دوما أن نبقى يقظين لكي لا نقع في المحظور في حال تسارعت التطورات الإقليمية".