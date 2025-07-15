Jul 15, 2025 12:12 PMClock
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البزري: ما زلنا نراهن على قدرة الحكومة على الاصلاح والانقاذ رغم اهمال مناطقنا وظيفيا وعلى مستوى المشاريع ونقول لرئيس الحكومة: كن عادلا ومحقا

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