المركزية - رأى النائب عبد الرحمن البزري أن "الحكومة أمام تحديين، الأول هو بسط سلطة الدولة والثاني إنجاز الإصلاحات"، مشيرا في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى أن "المعلومات متضاربة حول حصيلة زيارة الموفد الأميركي توم براك إلى لبنان، والحديث عن مهلة".

وردا على سؤال "حول إنقسام الحكومة في جلسة الثلثاء التي ستطرح موضوع تسليم السلاح"، رجح "إتجاه الحكومة إلى عدم إعطاء جدولة زمنية لسحب السلاح"، مشددا على أنه "بإمكان الحكومة تجاوز التحديات في هذه المرحلة الدقيقة".

وعن التشريعات الإصلاحية، اعتبر أن "ما نشهده حتى اليوم هو إجراءات شكلية لإرضاء البنك الدولي، في ظل غياب روحية الإصلاح، خصوصا أن قانون الإنتظام المالي الذي يحفظ حقوق المودعين وتحديد مسؤولية الفجوة المالية لم يتم إنجازهما بعد".

ورأى أن "علامة الفشل تكمن في عودة السلطة السياسية إلى التدخل في القضاء عبر مجلس القضاء الأعلى والتحكم بمفاصله وهو الهيئة الأهم".