استقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفدًا من لجنة فعاليات صيدا السياحية، برئاسة المهندس رامي بشاشة رئيس لجنة النشاطات والسياحة في بلدية صيدا، وضمّ الوفد فراس سنيورة وبارعة بوجي.

وتناول اللقاء تقييم فعاليات المهرجان السياحي السابق في المدينة، إضافة إلى مناقشة التحضيرات الجارية لإقامة مهرجان "نوران" بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي من المقرر تنظيمه الأسبوع القادم. كما وجّه الوفد دعوة للنائب البزري للمشاركة في فعاليات هذا المهرجان.

من جهته، أثنى الدكتور البزري على "الجهود التي تبذلها اللجنة في تعزيز الحركة السياحية والثقافية والتراثية في المدينة، مؤكدًا دعمه الكامل لمثل هذه المبادرات التي تُسهم في إحياء المناسبات الدينية والوطنية وتعزيز صورة صيدا كمدينة نابضة بالحياة والتنوع".