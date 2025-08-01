أعلن النائب عبد الرحمن البزري أن مدينة صيدا قد تأهّلت إلى الأدوار النهائية ضمن مسابقة "عاصمة المدن المتوسّطية للثقافة والحوار" لعام 2027، معتبرًا هذا الإنجاز خطوة نوعية تُحسب لوزارة الثقافة والوزير غسان سلامة، إلى جانب عدد من المؤسسات الأهلية التي ساهمت بفعالية في إعداد ملف ترشّح المدينة، والدور الهام الذي قامت به بلدية صيدا.

وأكد البزري أن هذا الإنجاز الهام يجب أن يكون دافعًا لمزيد من التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات المعنية، بهدف بلوغ الغاية المرجوة، وهي فوز مدينة صيدا بلقب "عاصمة المدن المتوسّطية للثقافة والحوار" لعام 2027.

ولفت إلى أن "هذا الفوز، إن تحقّق، فسيُكرّس صيدا كمركز رائد للأنشطة الثقافية، الفنية، والتراثية والندوات الحوارية على مستوى حوض البحر المتوسّط، ويُعيد التركيز على مكانتها التاريخية والحضارية".