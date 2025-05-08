المركزية - شدد النائب عبدالرحمن البزري على أن" طريق تعافي الدولة اللبنانية ينعكس على طريق التعافي بعودة لبنان إلى الحضن العربي وعودة العلاقات القوية بين لبنان وأشقائه العرب، فالمساران متوازيان: تعافي الدولة وقيامها بواجباتها سواء العسكرية أو الإدارية أو الإصلاحية، بالإضافة إلى انفتاحها مجددا على أشقائها العرب".

ولفت البزري في حديث إلى اذاعة "صوت كل لبنان"، إلى أن "هذا الطريق لن يكون فقط معبدا بالورود، فهناك من يتربص بلبنان وتحديدا العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل جزءا من الأراضي اللبنانية، ويواصل اعتداءاته اليومية، لافتا إلى أن" العهد الجديد قد انطلق ويبدو ألا عودة إلى الوراء".

ورأى "أن ما شهدناه بالأمس من تطور في العلاقات مع دولة الإمارات قد ينطبق أيضا على سائر الدول العربية الشقيقة لاسيما أن المملكة العربية السعودية تواكب أيضا الملف اللبناني ، وتطور الإصلاح الداخلي في لبنان".

وعن الخشية على أمن الانتخابات البلدية جنوبا في ظل الاعتداءات الاسرائيلية، أشار البزري إلى أن "عجلة الانتخابات انطلقت وأعتقد أنها لن تتوقف، مؤكدا أن "الجنوب اللبناني الذي لطالما صمد بوجه الاعتداءات الإسرائيلية، لن تثنيه هذه الاعتداءات عن القيام بواجبه المدني وهو انتخاب إدارات محلية جديدة من أجل تفعيل الحركة الداخلية، لأن تطوير الإدارات الداخلية والبلديات جزء لا يتجزأ من الإصلاح".