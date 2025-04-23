إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفدًا من عائلة عزام وأنسبائهم، يتقدّمهم نادر عزام، في سياق التحضيرات للاستحقاق البلدي المُقبل، وتناول اللقاء العديد من القضايا التي تشغل بال المواطنين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وكان أبرزها المعاناة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وخلال اللقاء تم التطرق إلى المشاكل التي تعاني منها المدينة خصوصاً الخدماتية وتلك المتعلقة بالبُنى التحتية.

من جهة أخرى، أكّد المجتمعون "ضرورة العمل المشترك بين مختلف القوى الصيداوية والمجتمع المدني وعائلات وأهالي المدينة لتوحيد الجهود من أجل معالجة هذه الأزمات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الإنتخابات البلدية المُقبلة محطة لتجديد النشاط البلدي وتحقيق تطلعات المواطنين في صيدا وخصوصاً الأجيال الشابة الطامحة لخدمة مدينتها".