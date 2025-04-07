إلتقى النائب الدكتور نزيه البزري مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دورثي كلاوس، يرافقها المدير الجديد للأونروا في صيدا محمد أبو عطيّة والمدير السابق الدكتور ابراهيم الخطيب، في حضور رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو ، ديب نحولي وكريم البابا .

و تم البحث في الأوضاع الإجتماعية والمعيشية للفلسطينيين في لبنان خصوصاً داخل المخيمات، وذلك في ظل تراجع الإمكانيات التمويلية، والخشية من تداعيات تقليص الخدمات المقدّمة من الأونروا.

وأكّد البزري في خلال الإجتماع " أهمية دور الأونروا وضرورة تفعيلها، وزيادة إمكانياتها لتُلبّي الحاجات الضرورية والأساسية للأخوة الفلسطينيين، كما أكد على ضرورة البحث في الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان في ظل عهدٍ جديد وحكومة جديدة".