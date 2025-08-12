المركزية - اعتبر النائب عبد الرحمن البزري، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أنّ "ما قامت به الحكومة في ما يتعلق بقرار حصريّة السلاح، كان خطوة نوعية نقلت لبنان إلى مرحلة جديدة"، لافتاً إلى أنها "خطوة مطلوبة لأن اللبنانيين يريدون دولة قوية تستطيع أن تفرض سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية ويكون لها حصرية القرار".

وأشار إلى أنه "في ما يتعلق بالتنفيذ، فالحكومة بانتظار القرار التقني من الجيش لأنه هو من سيحدد تقنيًّا أسلوب وآلية العمل"، داعياً "الحكومة إلى الاستفادة من الأجواء التي رافقت قرارها وترجمة الدعم الذي لاقته، سواء في الداخل عن طريق المساعدات وإعادة الإعمار أو عن طريق الضغط على اسرائيل لتنفذ ما هو مطلوب منها في الاتفاقيات الموقعة".

وعن موجة الحر وحالات التسمم، قال: "نعيش موجة من الفيروسات والعوامل المرضية التي تؤدي إلى إسهالات عديدة ومعظم هذه الإسهالات يحتاج إلى تعويض السوائل والأملاح وليس إلى المضادات الحيوية، مقدماً إرشادات للمواطنين منها: الاهتمام بكيفية تناول الأطعمة وتجنّب ذروة درجات الحرارة ومحاولة تعويض السوائل التي يخسرونها".

