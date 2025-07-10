المركزية - عقد النائب عبد الرحمن البزري، لقاء مع وفد من "تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا"، يتقدمه رئيسه ماجد حمتو، حيث تم البحث في أوضاع المدينة والتحديات التي تواجه العمل الأهلي والتنموي فيها.

وفي هذا السياق، أجرى البزري اتصالا برئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، للتشاور حول سبل تعزيز التعاون بين البلدية والتجمع في ظل الأوضاع الراهنة.

وشدّد البزري على "أهمية استمرار الشراكة بين بلدية صيدا وتجمع المؤسسات الأهلية"، معتبرا "أن هذا التعاون المشترك يمتد لعقود وأسهم في إنجاز العديد من المبادرات التي تخدم المدينة وأهلها".

وأكّد "أن رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، بالتنسيق مع تجمع المؤسسات، قادرون على التفاهم والعمل معا من أجل بلورة صيغة مشتركة لحل المعضلات القائمة، مشددًا على ضرورة تفعيل قنوات الحوار وتعزيز التعاون بين مختلف مكوّنات المدينة لما فيه المصلحة العامة".