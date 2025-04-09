أكد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري " أن الانتخابات البلدية يجب أن تكون فرصة جدّية للجيل الجديد، والذي من واجبنا أن ندعمه بغض النظر عن انتمائه السياسي ومن ينتخب، خصوصاً إذا كانت لديه الكفاءة والرغبة الحقيقية في الترشّح إلى العمل البلدي، لأن تطوّر مدينة صيدا ولبنان مبني على عِدّة أمور من بينها تطوّر إداراته المحلّية في زمنٍ يكثر فيه الحديث عن اللامركزية الإدارية".

وردا على سؤال في حديث إذاعي حول "طابع التحالفات السياسية أو الطابع العائلي في الانتحابات البلدية القادمة"، أجاب البزري:"ان الاعتماد على التحالفات السياسية وحدها خطأ لأنها تأخذ المدينة إلى مواجهة أو محاصصة، والطابع العائلي وحده على أهميته لا يكفي لأننا نبحث عن الكفاءات بعيدا عن حجم العائلة أو الإنتماء السياسي، فصيدا لديها بلدية كبرى تضم 21 عضوا وسيؤخذ بعين الاعتبار عدة أمور أهمّها: الرغبة بالعمل العام، الاختصاصات، القطاعات التي يعملون بها، لأن من واجبنا دعم ترشيح الراغبين والمؤهلين لخدمة المدينة وأهلها ومجتمعها."