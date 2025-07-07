اعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "الامتحان الحقيقي الذي لابُدّ للحكومة من أن تنجح به، مرتبط بموضوعين أساسيين هما:

1- الإصلاحات على اختلاف أولوياتها وأنواعها ودرجاتها، والتي حتى الساعة لم نر بخصوصها علامات مشجعة تبعث على الاطمئنان خصوصاً في التعيينات الأخيرة، والتي وإن أكّدت على شيء فهو أن الكلمة الفصل فيها كانت للعبة المحاصصة والمحسوبيات وتقاسم الدولة وتغييب مناطق لصالح مناطق أخرى، الأمر الذي لا يُبشّر بوجود نقلة نوعية سبق للحكومة ان وعدت بها في بيانها الوزاري.

2- فرض سيادة الدولة اللبنانية وهيبتها ونفوذها وسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، والمرتبطة في جزء أساسي منها بما أدرج في البيان الوزاري وخطاب القسم بحصرية السلاح، وبالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان".