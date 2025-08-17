Aug 17, 2025 6:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البرهان يصدر قرارا بإخضاع القوات المساندة لقانون الجيش السوداني

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o