Jul 1, 2025 10:17 PMClock
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البرلمان الإيراني: يجب ضمان أمن المراكز النووية والعلماء قبل استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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