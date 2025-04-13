Apr 13, 2025 10:27 PMClock
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البرلمان الإيراني: المفاوضات المقبلة مع أميركا ستكون في أوروبا لكن برعاية سلطنة عمان

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