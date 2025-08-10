قام السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، برفقة المستشار راجح العتيبي، بزيارة إلى نواب وشخصيات بارزة في مدينة طرابلس. خلال الزيارة، تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ولبنان، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك. السفير البخاري أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما تم التطرق إلى عدد من المواضيع المحلية والاقتصادية التي تهم مدينة طرابلس والمنطقة. الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات السعودية اللبنانية وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين.

كما زار البخاري، النائب إيهاب مطر في دارته في طرابلس، بحضور القائم بالأعمال في لبنان راجح العتيبي.

وجرى خلال اللقاء، التباحث في آخر المستجدات المتعلقة بلبنان والمنطقة، كما تم التطرق الى الأوضاع في مدينة طرابلس.

واستقبل النائب جميل عبّود السفيرَ السعودي بحضور القائم بالأعمال في لبنان راجح العتيبي.

خلال اللقاء، جرى التباحث في الأوضاع العامة وشؤون تخص مدينة طرابلس والشمال.

ورحب عبّود بـ"الضيف الكريم المحب لمدينة طرابلس" .

وكانت مناسبة جدد خلالها عبّود إشادته بحرص المملكة العرببة السعودية على أمن لبنان وإستقراره وإزدهاره، ودعمه على كل المستويات.