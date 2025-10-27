Oct 27, 2025 5:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البث الإسرائيلية نقلًا عن سموتريتش: نعمل على خطط لاحتلال سريع لقطاع غزة في حال انهيار الاتفاق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o