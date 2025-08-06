Aug 6, 2025 7:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البث الإسرائيلية: نتنياهو يملك الأغلبية المطلوبة في المجلس لتمرير قرار احتلال غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o