Sep 30, 2025 8:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البث الإسرائيلية: نتنياهو تعهد لسموتريتش وبن غفير أن السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o