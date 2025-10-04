11:30 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البث الإسرائيلية: نتنياهو أجرى تقييما طارئا بمشاركة عدد محدود من الوزراء وكبار العسكريين بدون مشاركة سموتريتش وبن غفير

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o