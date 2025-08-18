Aug 18, 2025 9:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البث الإسرائيلية: مقربون من نتنياهو يقولون إنه لا يستبعد صفقة جزئية لكن بشروط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o