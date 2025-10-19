Oct 19, 2025 4:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البث الإسرائيلية: الجيش سيستهدف بنى تحتية لحماس في النصيرات ومخيمات وسط غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o