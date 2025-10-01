Oct 1, 2025 7:33 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البث الإسرائيلية: الأطراف المشاركة بمفاوضات غزة لا تستبعد إدخال تعديلات للتوصل لاتفاق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o