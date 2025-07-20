Jul 20, 2025 1:32 PMClock
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البابا يعبّر عن الأسى الشديد بعد الهجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة ويدعو لإنهاء "وحشية الحرب"

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