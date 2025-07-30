Jul 30, 2025 7:00 PMClock
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البابا ليون يشكر جنبلاط: نصلّي من أجل لبنان

تلقّى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رسالة من نائب أمين سر دولة الفاتيكان المطران إدغار بينيا بارا، عبر السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا، شاكراً إياه بإسم قداسة البابا ليون الرابع عشر على التهنئة بمناسبة انتخابه البابوي.

وجاء في الرسالة:

تلقّى قداسة البابا ليون الرابع عشر ببالغ السرور تهنئتكم له بمناسبة انتخابه حبراً أعظم.

وينقل لكم تأكيده على صلاته من أجل لبنان، وكذلك مشاعره العميقة بالمودة. ويرفع لكم ولأحبائكم البركات السماوية من الرب.

وتفضلوا بقبول تعابير مشاعري الدينية المخلصة.

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