Jul 30, 2025 2:09 PMClock
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البابا لاوون الرابع عشر: جميعنا في حاجة إلى أن نطلب من الرب أن يشفي أسلوبنا في التواصل، وذلك لا فقط كي نكون أكثر فعالية بل وأيضا لتفادي أن نؤذي الآخرين بكلماتنا

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