Oct 22, 2025 1:44 PMClock
أبرز الأحداث
الاونروا : لدينا ما يكفي من غذاء لتلبية حاجات غزة لشهرين او 3 ولم يُسمح بدخولنا حتى الآن

