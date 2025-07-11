Jul 11, 2025 5:54 PMClock
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الانفجار القوي الذي هز حلب قبل قليل مصدره كتيبة الدفاع الجوي في حي النيرب (جنوب المطار بـ 1كم) أدى لإصابة عدد من الأهالي وخراب كبير في المنطقة

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