المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي قبل ظهر اليوم وفدا من تحالف حرية الرأي والتعبير تحدث باسمهم رئيسة إتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان السي مفرج التي أعلنت بعد اللقاء:"أتينا اليوم من تحالف الحريات الذي يضم أكثر من 20 منظمة وجهة لبنانية ودولية تهتم بموضوع الحريات في البلد، والتقينا مع رئيس الحكومة نواف سلام. وسلمناه مطالب واضحة في ظل تراجع جو الحريات في البلد وكثافة الاستدعاءات التي تحصل بحق صحافيين وناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي، وكذلك التعرض لفعاليات ثقافية وفنية. وطلبنا منه بأن يكون هناك موقفا حازما من الحكومة تجاه هذا الموضوع، وبأن يكون هناك إجراءات لحماية جو الحريات والثقافة في البلد، ولحماية الصحافيين بقيامهم في عملهم خاصة وأن الصحافييين يمكنهم أن يساهموا بتوثيق كل ما يتعلق بمواضيع الفساد ومكافحة الفساد ومساعدة الحكومة في هذا الإطار، في حال كانت الحكومة تعمل على هذا الملف. أضافت: لمسنا من رئيس الحكومة تعهدا في هذا الإتجاه بأن تكون الحكومة عبر الوزارات المعنية ومن ضمنها وزارات الثقافة والعدل والداخلية ونتمنى أيضا أن ينسحب الأمر على الأجهزة الأمنية، وأن يكون هناك إحترام للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

النائب سكاف: واستقبل الرئيس سلام النائب غسان سكاف الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا بعدة مواضيع منها الانتخابات النيابية واقتراح تأجيل الانتخابات الى 15 تموز المقبل ليتسنى للمغتربين أن يأتوا الى لبنان للمشاركة في الاقتراع، خاصة وأنه تلوح في الأفق تسوية لألغاء النواب ٦ في الاغتراب وتصويت المغتربين لـ128 نائبا في مقر إقامتهم في الخارج.

السفراء المعينون في الخارج: واستقبل الرئيس سلام وفدا من السفراء المعينين في الخارج وهم: بشير عزام موسكو، جورج فاصل بولندا، ديما حداد أرمينيا، أحمد سويدان طهران، ميلاد نمور تونس، رحاب أبو زين بلغاريا وهنري قسطون سوريا.

وقد زودهم الرئيس سلام بالتوجيهات اللازمة قبل التحاقهم بمراكز عملهم.