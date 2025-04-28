تبدأ الاحد المقبل، الجولة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.

وفي يوميات التحالفات الانتخابية البلدية للعاصمة، كشف «مرجع بيروتي» لـ «اللواء» ان طرح اقتراح اللوائح المقفلة واعلان الرئيس سعد الحريري عزوف تيار «المستقبل» عن خوض الانتخابات شجع على تشكيل اكثر من لائحة في بيروت، بعدما كان مقدّراً قبل عزوفه تشكيل لائحة قوية لا ينافسها احد وتضمن المناصفة الكاملة.

بالتوازي ما زال العمل قائماً لتشكيل لائحة القوى السياسية والعائلية الاساسية في بيروت، وتجري اتصالات بين ثنائي امل وحزب الله والنائب فؤاد مخزومي وجمعية المشاريع الاسلامية (الاحباش) والتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وبالتنسيق مع النائب والوزير الاسبق ميشال فرعون، وعُقِد مؤخراً اجتماع في منزل مخزومي غاب عنه نائبا امل محمد خواجا والحزب امين شري والاحباش، لكن ذلك لم يمنع استمرار العمل على تشكيلها بما يؤمّن اكبر قدر من التجانس والتفاهم بين الاعضاء.

وفي حين افادت المعلومات ان كُلاًّ من النائبين وضاح الصادق ونبيل بدر يسعيان لتشكيل لائحة ما يرفع عدد اللوائح الاساسية الى ثلاث على الاقل، عدا مساعي بعض المرجعيات السياسية واركان العائلات لتشكيل لوائح، ولكن بعد عزوف « تيار المستقبل» عن خوض الانتخابات ، جرت محاولات للعمل على كسب اصوات ناخبي التيار لهذه اللائحة او تلك، لذلك لازال وضع اللوائح ضبابياً.

وتوقف نائب بارز معني بموضوع الانتخابات عموماً والبلديات بشكل خاص هذه الفترة كونه يتابع اقتراحات القوانين المطروحة، امام فتح باب السجال مجدّداً حول المناصفة في مجلس بلدية بيروت، والعودة الى ضرورة تمثيل المسيحيين عددياً، وطرح مقترحات تصل الى مستوى تعديل قانون الانتخابات البلدية وفرض اللائحة المقفلة، التي لا تتيح للناخب اختيار من يراه الأنسب وإلزامه بأسماء قد لا يرى فيها قدرة على العمل البلدي التنموي والاصلاحي.

وقال النائب المذكور لـ«اللواء»: نحن كمسلمين اوقفنا العدّ الطائفي من زمن بعيد ونلتزم بدستور الطائف بتحقيق المناصفة في وظائف الفئة الاولى، فلماذا يثيره بعض الاطراف المسيحية مجدداً ممن يطالبون يومياً بتطبيق دستور الطائف؟ ولماذا فتح سجالات سياسية وطائفية حول التعديلات المطلوبة لتحقيق المناصفة في وقت ضيق لا يتيح فتح إشكالات قانونية وسياسية حول تعديل القوانين قبل موعد الانتخابات بقليل؟

ويرى النائب المذكور أن التوافق السياسي والعائلي يمكن ان يحقق المناصفة ليس في بيروت فقط بل في كل المدن والقرى المختلطة طائفياً. ويمكن لاحقاً البحث في اي تعديلات ممكنة تؤمن المشاركة الفعلية.

المصدر: اللواء