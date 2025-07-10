Jul 10, 2025 7:48 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس: ترامب يتصرف بدون استراتيجية في أوكرانيا ويلجأ لإجراءات ظرفية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o